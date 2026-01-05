كمال درويش يضع روشتة عبور الزمالك من الأزمة المالية

وضع الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق روشتة عبور القلعة البيضاء من الأزمة المالية الحالية التي يعاني منها النادي.

قال كمال درويش في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، إنه لا بد من فلترة الألعاب الجماعية داخل القلعة البيضاء، حيث تقسم بعضها ألعاب محترفة لجلب الأموال للنادي، والبعض الآخر غير محترفة تُمارس كهواية فقط لا غير.

وتابع: خلال فترة التسعينيات كانت الدولة ممثلة في وزارة الرياضة تقدم دعما ماليا للأندية الجماهيرية الكبيرة للعبور من أزماتها المالية، وهو ما لم يتوفر في الوقت الحالي.

وتطرق رئيس الزمالك الأسبق عن ذكرى تأسيس القلعة البيضاء ومرور 115 عاما قائلًا، جيل الستينيات زاد من شعبية النادي والذي قدم من خلاله أفضل مستوى فني ساعده في تحقيق الانتصارات على الكثيرمن الفرق الأجنبية.