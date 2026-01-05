قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
رئيس الخدمات البيطرية: نحتاج لسنوات للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كمال درويش يضع روشتة عبور الزمالك من الأزمة المالية

كمال درويش
كمال درويش
عبدالله هشام

وضع الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق روشتة عبور القلعة البيضاء من الأزمة المالية الحالية التي يعاني منها النادي.

قال كمال درويش في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، إنه لا بد من فلترة الألعاب الجماعية داخل القلعة البيضاء، حيث تقسم بعضها ألعاب محترفة لجلب الأموال للنادي، والبعض الآخر غير محترفة تُمارس كهواية فقط لا غير.

وتابع: خلال فترة التسعينيات كانت الدولة ممثلة في وزارة الرياضة تقدم دعما ماليا للأندية الجماهيرية الكبيرة للعبور من أزماتها المالية، وهو ما لم يتوفر في الوقت الحالي.

وتطرق رئيس الزمالك الأسبق عن ذكرى تأسيس القلعة البيضاء ومرور 115 عاما قائلًا، جيل الستينيات زاد من شعبية النادي والذي قدم من خلاله أفضل مستوى فني ساعده في تحقيق الانتصارات على الكثيرمن الفرق الأجنبية.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك كمال درويش فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

انتخاب مجلس النواب 2025

المنيا.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الخامسة بملوي

مجلس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج الأهلية تعيد رسم خريطة الدعم الأكاديمي والإعلامي

جانب من امتحانات هندسة سوهاج

هندسة سوهاج تختبر 1702 طالب مع انطلاق ماراثون الامتحانات

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد