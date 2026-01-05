وائل القباني: انفصال الزمالك وچون إدوارد بالطلاق أو الخُلع

انتقد وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي بسبب العقد الذي تم توقيعه مع چون إدوارد، عند تعيين الأخير كمدير رياضي للنادي.

وقال القباني في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" المذاع على قناة ON E: "لا أعرف من صاحب قرار توقيع عقد چون إدوارد بهذا الشكل، عقده كارثة.. لا يجب أن يحصل على أموال نظير بيع اللاعبين".

وتابع: "مصطفى شلبي تم بيعه للبنك الأهلي بمبلغ كبير حتى يحصل چون إدوارد على عمولة، وكان يجب أن يغادر مصطفى شلبي في صفقة تبادلية".

وتابع: "انفصال الزمالك عن چون إدوارد سيكون بـ"الطلاق أو الخُلع".. فمن سيتخذ هذه الخطوة أولًا، ويجب أن يكون للنادي الكلمة العليا في الاختيارات والقرارات".