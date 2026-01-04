يرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات فريق الزمالك في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي مواجهات حاسمة سيكون لها دور كبير في تحديد ملامح المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام المصري

يفتتح الزمالك هذه السلسلة من اللقاءات بمواجهة مصرية خالصة، حيث يستضيف نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 25 يناير.

وتتواصل المواجهات القوية للفارس الأبيض في البطولة القارية، إذ يلتقي الزمالك والمصري مجددًا في الجولة الرابعة، لكن هذه المرة خارج ملعبه، حيث يحل الزمالك ضيفًا على الفريق البورسعيدي في لقاء الإياب، المقرر له أيضًا الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 1 فبراير.

وبعد الانتهاء من مواجهتي المصري، يخوض الزمالك تحديًا أفريقيًا جديدًا في الجولة الخامسة، عندما يتوجه إلى زامبيا لملاقاة فريق زيسكو يونايتد خارج الديار.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد 8 فبراير، في مواجهة قوية تُقام في أجواء أفريقية صعبة، يسعى خلالها الزمالك إلى حسم التأهل رسميًا إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في الدفاع عن لقبه القاري.