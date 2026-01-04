قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام المصري

إسراء أشرف

يرصد موقع صدى البلد مواعيد مباريات فريق الزمالك في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي مواجهات حاسمة سيكون لها دور كبير في تحديد ملامح المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام المصري

يفتتح الزمالك هذه السلسلة من اللقاءات بمواجهة مصرية خالصة، حيث يستضيف نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 25 يناير.

وتتواصل المواجهات القوية للفارس الأبيض في البطولة القارية، إذ يلتقي الزمالك والمصري مجددًا في الجولة الرابعة، لكن هذه المرة خارج ملعبه، حيث يحل الزمالك ضيفًا على الفريق البورسعيدي في لقاء الإياب، المقرر له أيضًا الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 1 فبراير.

وبعد الانتهاء من مواجهتي المصري، يخوض الزمالك تحديًا أفريقيًا جديدًا في الجولة الخامسة، عندما يتوجه إلى زامبيا لملاقاة فريق زيسكو يونايتد خارج الديار.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد 8 فبراير، في مواجهة قوية تُقام في أجواء أفريقية صعبة، يسعى خلالها الزمالك إلى حسم التأهل رسميًا إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في الدفاع عن لقبه القاري.

