أزمة بن تايج مع الزمالك.. تفاصيل جلسة التسوية المنتظرة

تتواصل أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايج مع نادي الزمالك، في ظل تمسكه بقرار فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن الساعات المقبلة ستشهد عقد جلسة تجمع اللاعب ووكيله مع مسؤولي الزمالك، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة، بعدما أعلن وكيل اللاعب فسخ التعاقد رسميًا.

ويرفض بنتايج العودة إلى التدريبات الجماعية، مشددًا على ضرورة تسوية مستحقاته المالية، بينما تؤكد إدارة الزمالك سلامة موقفها القانوني، وعدم أحقية اللاعب في فسخ العقد من جانبه.

وكان اللاعب المغربي قد عاد إلى القاهرة، الخميس الماضي، عقب انتهاء إجازة شهر العسل التي قضاها في تايلاند، تمهيدًا لعقد جلسة تفاوضية مع مسؤولي القلعة البيضاء بشأن مستحقاته المتأخرة، في ظل استمرار الخلاف بين الطرفين.