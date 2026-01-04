أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يسعى خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مهاجم تحت السن، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، أن الأهلي لم يُبرم أي صفقات حتى الآن، لكنه يضع أكثر من لاعب محلي ضمن دائرة اهتمامه.

وأضاف أن نادي الزمالك من المنتظر أن يعقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع اللاعب المغربي محمود بنتايج، بحضور وكيله، من أجل التوصل إلى حل لأزمة اللاعب مع النادي، وذلك بعد إعلان وكيله فسخ التعاقد من طرف واحد.