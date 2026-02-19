الاتفاق يفوز على الفتح 4-3 بالدوري السعودي

حقق فريق الاتفاق الفوز على فريق الفتح بنتيجة 4-3، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إيجو بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 23 فى الدوري السعودي.

وسجل أهداف الاتفاق كل من خالد الغنام في الدقيقة 18، وفرناندو باتشيكو في الدقيقة 23 هدف في مرماه، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 36 ومد الله العليان في الدقيقة 48، بينما سجل أهداف الفتح كل من مراد باتنا هدفين في الدقيقتين 44 و71، وسفيان بن دبكة في الدقيقة 45+4.

وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده للنقطة 38 ليحتل المركز السادس بترتيب جدول الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الفتح عند النقطة 24 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الاتفاق والفتح السعوديان التشكيل الرسمي لمواجهتهما فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إيجو بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 23 فى الدوري السعودي.

الاتفاق ضد الفتح

وتواجد المصرى أحمد حسن كوكا فى التشكيل الرسمى لفريق الاتفاق ضد الفتح

وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي:

بينما جاء تشكيل الفتح كالتالي: