6 بنود.. خطة طوارئ لـ إنقاذ الزمالك للتعامل مع الأزمة الطاحنة

يعكف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تجهيز خطة أنقاذ للقلعة البيضاء وانتشالها من الأزمات المالية الخانقة على أن يتم مناقشتها عقب عودة رئيس النادي من رحلة العلاج فى فرنسا.

ودخل نادي الزمالك في أزمة مالية طاحنة على كل المستويات خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في فسخ عدد من اللاعبين عقودهم من جانب واحد والرحيل عن الفريق مثل صلاح مصدق وعبدالحميد معالي.

خطة طوارئ لـ إنقاذ الزمالك

التعاقد مع مدرب أجنبي

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد عبدالرؤوف لذلك تأخر الإعلان عن المدرب الجديد.

توفير راتب المدرب الأجنبي

ويحاول نادي الزمالك توفير راتب المدير الفني الأجنبي الجديد لمنع حدوث أزمة عدم صرف راتبه وبالتالي رحيله أو تقديمه شكوى جديدة ضد النادي في الفيفا

عدم إبرام صفقات جديدة

ويرفض نادي الزمالك خلال الفترة الحالية إجراء أي تعاقدات جديدة لحين حل الأزمة الطاحنة.

تأجيل ملف عودة المعارين

وقرر نادي الزمالك تأجيل عودة المعارين لحين التعاقد مع مدير فني يختار اللاعبين الذين سيفيدون خطته الجديدة لمنع حدوث صدام مع المدرب الجديد.

سداد مستحقات اللاعبين

ويعد أهم البنود لحل مشاكل الفريق هو سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين بعد تقديم عدد منهم شكوى وأخرين هددوا بالرحيل عن الفريق ومنهم من رحلوا بالفعل عن الفريق.

توفير سيولة مالية لفك القيد

ويصب تركيز إدارة نادي الزمالك على فك أزمة القيد التي داهمته خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمة المالية.