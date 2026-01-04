قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل وفد الفيفا ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

6 بنود.. خطة طوارئ لـ إنقاذ الزمالك للتعامل مع الأزمة الطاحنة

عبدالله هشام

يعكف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تجهيز خطة أنقاذ للقلعة البيضاء وانتشالها من الأزمات المالية الخانقة على أن يتم مناقشتها عقب عودة رئيس النادي من رحلة العلاج فى فرنسا.

ودخل نادي الزمالك في أزمة مالية طاحنة على كل المستويات خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في فسخ عدد من اللاعبين عقودهم من جانب واحد والرحيل عن الفريق مثل صلاح مصدق وعبدالحميد معالي.

خطة طوارئ لـ إنقاذ الزمالك

التعاقد مع مدرب أجنبي

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد عبدالرؤوف لذلك تأخر الإعلان عن المدرب الجديد.

توفير راتب المدرب الأجنبي

ويحاول نادي الزمالك توفير راتب المدير الفني الأجنبي الجديد لمنع حدوث أزمة عدم صرف راتبه وبالتالي رحيله أو تقديمه شكوى جديدة ضد النادي في الفيفا

عدم إبرام صفقات جديدة

ويرفض نادي الزمالك خلال الفترة الحالية إجراء أي تعاقدات جديدة لحين حل الأزمة الطاحنة.

تأجيل ملف عودة المعارين

وقرر  نادي الزمالك تأجيل عودة المعارين لحين التعاقد مع مدير فني يختار اللاعبين الذين سيفيدون خطته الجديدة لمنع حدوث صدام مع المدرب الجديد.

سداد مستحقات اللاعبين

ويعد أهم البنود لحل مشاكل الفريق هو سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين بعد تقديم عدد منهم شكوى وأخرين هددوا بالرحيل عن الفريق ومنهم من رحلوا بالفعل عن الفريق.

توفير سيولة مالية لفك القيد

ويصب تركيز إدارة نادي الزمالك على فك أزمة القيد التي داهمته خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمة المالية.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك حسين لبيب أزمات الزمالك

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

مادورو وترامب وعكاشة

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

الزمالك

المجني عليه

صورة تعبيرية

الذهب

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟

صورة ارشيفية

غلاف الكتاب

بالصور

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

