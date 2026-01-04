قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء 15 رجب للرزق وتيسير الأمور.. اللهم ارزقني خير الأيام القادمة
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة مرتقبة في الزمالك لحل أزمة بنتايج

بنتايج
بنتايج
محمد سمير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة المغربي محمود بنتايج مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد جلسة حاسمة بين مسؤولي القلعة البيضاء واللاعب، بحضور وكيله، في محاولة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بعد إعلان وكيل اللاعب فسخ التعاقد من طرف واحد.

وأشار شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم إلى أن إدارة الزمالك تسعى لاحتواء الموقف، وفتح باب التفاوض مع بنتايج لمعرفة مطالبه المالية ومناقشة تفاصيل الأزمة، في ظل تمسك اللاعب بموقفه وعدم العودة إلى التدريبات الجماعية إلا بعد تسوية مستحقاته المتأخرة.

ويواصل المغربي محمود بنتايج التمسك بقراره بفسخ التعاقد مع الزمالك، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما اعتبره مبررًا قانونيًا لإنهاء العلاقة التعاقدية من طرف واحد، وفقًا لرؤية اللاعب ووكيله.

وعاد بنتايج إلى القاهرة، يوم الخميس الماضي، عقب انتهاء إجازة شهر العسل التي قضاها في تايلاند، تمهيدًا لعقد جلسة التفاوض مع مسؤولي النادي، في وقت تؤكد فيه إدارة الزمالك سلامة موقفها القانوني، وترى أن اللاعب لا يملك الحق في فسخ التعاقد بهذه الصورة.

وتسود حالة من الترقب داخل أروقة الزمالك، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة، سواء بالوصول إلى حل ودي يضمن استمرار اللاعب، أو تصعيد الملف قانونيًا حال فشل المفاوضات، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقراره الفني خلال المرحلة المقبلة.
 

بنتايج الزمالك محمود بنتايج أحمد شوبير شوبير فسخ التعاقد المغربي محمود بنتايج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

صورة سابقة تجمع وكيل الأزهر والراحل

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد