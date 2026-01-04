جلسة مرتقبة في الزمالك لحل أزمة بنتايج

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة المغربي محمود بنتايج مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد جلسة حاسمة بين مسؤولي القلعة البيضاء واللاعب، بحضور وكيله، في محاولة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بعد إعلان وكيل اللاعب فسخ التعاقد من طرف واحد.

وأشار شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم إلى أن إدارة الزمالك تسعى لاحتواء الموقف، وفتح باب التفاوض مع بنتايج لمعرفة مطالبه المالية ومناقشة تفاصيل الأزمة، في ظل تمسك اللاعب بموقفه وعدم العودة إلى التدريبات الجماعية إلا بعد تسوية مستحقاته المتأخرة.

ويواصل المغربي محمود بنتايج التمسك بقراره بفسخ التعاقد مع الزمالك، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما اعتبره مبررًا قانونيًا لإنهاء العلاقة التعاقدية من طرف واحد، وفقًا لرؤية اللاعب ووكيله.

وعاد بنتايج إلى القاهرة، يوم الخميس الماضي، عقب انتهاء إجازة شهر العسل التي قضاها في تايلاند، تمهيدًا لعقد جلسة التفاوض مع مسؤولي النادي، في وقت تؤكد فيه إدارة الزمالك سلامة موقفها القانوني، وترى أن اللاعب لا يملك الحق في فسخ التعاقد بهذه الصورة.

وتسود حالة من الترقب داخل أروقة الزمالك، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة، سواء بالوصول إلى حل ودي يضمن استمرار اللاعب، أو تصعيد الملف قانونيًا حال فشل المفاوضات، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على استقراره الفني خلال المرحلة المقبلة.

