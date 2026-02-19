تعقيدات العلاقة بين يسرا اللوزي وابنتها في مسلسل كان ياما كان

محاولات متكررة لتوطيد العلاقة واسترجاع الدفء الذي ملأ بيتهم يومًا ما، تبذل داليا (يسرا اللوزي) جهدًا كبيرًا لاستعادة علاقتها المتأزمة بابنتها فرح (ريتال عبد العزيز) التي لم تتلق خبر طلاق والديها بصدر رحب، لكن ما تؤول إليه الأحداث يقلب حياة داليا رأسًا على عقب، وذلك في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كان ياما كان.

بعد حصول داليا على مرادها، ووقوع الطلاق بينها وبين مصطفى (ماجد الكدواني) تتأزم بوضوح علاقتها بابنتها فرح، حيث أن الأخيرة حمّلتها مسؤولية الطلاق وتفكيك شمل أسرتهم كاملةً وبدأت في معاملتها بجفاء شديد من حزنها على والدها وخوفها من كل ما يحدث حولها فجأة.

تحاول داليا دون يأس إصلاح علاقتهما، فهي تعلم أنها تحتاج إلى بعض من الوقت لتتحسن حالتها، فتطلب منها تناول طعام الغذاء برفقتها وإلا لن تأكل، تقترح عليها السهر سويًا ومشاهدة التلفاز، بل وحتى تحاول أن تقنعها بقضاء الليلة سويًا والنوم معًا، في محاولة لاستعادة طفلتها في حضنها مرة أخرى. لكن فرح تقابل كل هذا بالرفض التام في كل مرة.

لكن ما لم تضعه داليا في حسبانها، هو أن تنهار كل تلك المحاولات أمامها، حين تتفاجئ بعدم وجود فرح في البيت، ولا تعلم إذا كانت ذهبت إلى الخارج أم أنها قامت بالهرب، وهو الأمر الذي أخافها بشدة واتصلت على مصطفى تستنجد به، وصوتها ينهار من الرعب.

مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.