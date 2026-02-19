قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
فن وثقافة

تعقيدات العلاقة بين يسرا اللوزي وابنتها في مسلسل كان ياما كان

مسلسل كان ياما كان
مسلسل كان ياما كان
سعيد فراج

محاولات متكررة لتوطيد العلاقة واسترجاع الدفء الذي ملأ بيتهم يومًا ما، تبذل داليا (يسرا اللوزي) جهدًا كبيرًا لاستعادة علاقتها المتأزمة بابنتها فرح (ريتال عبد العزيز) التي لم تتلق خبر طلاق والديها بصدر رحب، لكن ما تؤول إليه الأحداث يقلب حياة داليا رأسًا على عقب، وذلك في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل كان ياما كان.

بعد حصول داليا على مرادها، ووقوع الطلاق بينها وبين مصطفى (ماجد الكدواني) تتأزم بوضوح علاقتها بابنتها فرح، حيث أن الأخيرة حمّلتها مسؤولية الطلاق وتفكيك شمل أسرتهم كاملةً وبدأت في معاملتها بجفاء شديد من حزنها على والدها وخوفها من كل ما يحدث حولها فجأة.

تحاول داليا دون يأس إصلاح علاقتهما، فهي تعلم أنها تحتاج إلى بعض من الوقت لتتحسن حالتها، فتطلب منها تناول طعام الغذاء برفقتها وإلا لن تأكل، تقترح عليها السهر سويًا ومشاهدة التلفاز، بل وحتى تحاول أن تقنعها بقضاء الليلة سويًا والنوم معًا، في محاولة لاستعادة طفلتها في حضنها مرة أخرى. لكن فرح تقابل كل هذا بالرفض التام في كل مرة.

لكن ما لم تضعه داليا في حسبانها، هو أن تنهار كل تلك المحاولات أمامها، حين تتفاجئ بعدم وجود فرح في البيت، ولا تعلم إذا كانت ذهبت إلى الخارج أم أنها قامت بالهرب، وهو الأمر الذي أخافها بشدة واتصلت على مصطفى تستنجد به، وصوتها ينهار من الرعب.

مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

يسرا اللوزي مسلسل كان ياما كان ماجد الكدواني

