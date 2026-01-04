كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن تلقي اللاعبيين عروضاً مالية مناسبة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر بالزمالك: أي لاعب سيتلقى عرضا ماليا مناسبا سيتم الموافقة على بيعه".



أكد أحمد شيرين فوزي، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء موسوعة خالدة وهناك شخصيات ساهمت في تمصير النادي وعلى رأسهم إبراهيم جهينة.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "دونت تاريخ نادي الزمالك في أكثر من موسوعة، والنادي قادر على عبور الأزمات وهو يمثل مصر بكل تأكيد وهو جزء من تاريخ الدولة".

وأضاف: "نادي الزمالك جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر وبدون النادي لن يكون هناك كرة قدم في مصر، وبكل تأكيد سنتخطى هذه الأزمة".