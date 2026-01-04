مفاجأة مدوية .. أبها السعودي يفسخ تعاقده مع أحمد الجفالي نجم الزمالك ويُنهي الإعارة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن مفاجأة بشأن مستقبل اللاعب أحمد الجفالي مع نادي أبها السعودي.

وكتب طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مفاجأة مدوية .. أبها السعودي يفسخ تعاقده مع التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك وينهي فترة الاعارة مبكرًا بسبب ظهور اللاعب بمستوى غير مُرضٍ ، اللاعب سيعود للزمالك وإما سيتم قيده في القائمة بدلًا من أحد الأجانب أو يتم فسخ التعاقد معه ومنحه كامل مستحقات عقده بالكامل”.

ميزانية الزمالك

وأعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.

وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.

وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.

وبإضافة إيجار المحلات والفوائد البنكية والإيرادات المتنوعة وخصم المصروفات العمومية والإدارية والعمولات وفروق العمولات ومخصص القضايا وغيرها من البنود يصبح العجز العام هو 776 مليونا و742 ألفا و475 جنيها.

وفي نفس الوقت جاء إجمالي إيرادات نشاط كرة القدم يقدر بحوالي 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 849 مليونًا و718 ألفًا و712 جنيهًا.

وسجل نشاط كرة القدم عجزًا ماليًا قدره 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا خلال الموسم الجاري.

وبلغت إيرادات النشاط الرياضي بخلاف كرة القدم نحو 22 مليونًا و53 ألفًا و256 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 277 مليون جنيه و7 آلاف و546 جنيهًا.

وسجل النشاط الرياضي داخل الزمالك، باستثناء كرة القدم، عجزًا ماليًا قدره 254 مليونًا و954 ألفًا و290 جنيهًا خلال الموسم الحالي.