قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني
مكالمة هاتفية بين ناصر ماهر ومسئول زملكاوي تحسم جدل اهتمام بيراميدز
ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟
تأخر حسم الصفقات والمهاجم الأجنبي.. توروب غاضب من إدارة الأهلي
وائل القباني: انفصال الزمالك وچون إدوارد بالطلاق أو الخُلع
دعاء الفجر 16 شهر رجب للفرج ورفع البلاء.. اجعله بداية يومك
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: مواجهات دور الـ16 بكأس الأمم درس مهم لحسام حسن قبل لقاء بنين

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك و منتخب مصر السابق، أن مباريات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية تمثل دروسًا مهمة للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل مواجهة منتخب بنين المرتقبة.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «cbc»: «المواجهات الأربعة اللي اتلعبت في دور الـ16 لحد دلوقتي، هي درس واضح لحسام حسن قبل مباراة بنين، لأن أي غلطة بتتحسب، واللي هيضيع فرص هيستقبل أهداف».

وأضاف: «جمهور مصر، حبًا في محمد صلاح، مش بيتمنى فوز ليفربول في غيابه، وخسارة ليفربول ممكن تكون داعمة لصلاح في أزمته الأخيرة، لأن الجماهير شايفة قيمته الحقيقية».

وتابع:«أحب في حسام حسن إنه دايمًا شايل الهم، بيركز على الدفاع الأول وبعدها يتحرر هجوميًا، وبيحمّل لاعبي الوسط واجبات دفاعية واضحة، وده فكر مهم في البطولات الكبيرة».

وواصل يونس تصريحاته قائلًا:«حسام حسن بيدرس المنافسين بشكل جيد، وبيختار الطريقة واللاعبين المناسبين لكل مباراة، وبنين مش فريق سهل، وأمام مصر هيكون شرس جدًا».

وشدد نجم الزمالك السابق على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء أو التاريخ، موضحًا:«الكورة ما بتعترفش بالتاريخ، بتعترف بالجهد والعرق داخل الملعب، وكل مباريات دور الـ16 رسائل واضحة لمنتخب مصر».

وأكمل:«منتخب مصر فريق كبير، وأداءه كبير، ويمتلك لاعبين أصحاب قيمة فنية وقدرات فردية وجماعية عالية، لكن نحتاج لمزيد من التركيز والانضباط والالتزام أمام بنين».

وعن التشكيل المتوقع، قال يونس:«أتوقع إن منتخب مصر يلعب بنفس التشكيل المعتاد، لكن الفكرة في رؤية حسام حسن لدفاع بنين، وهل هيحتاج لرأس حربة صريح، ولا لاعب وسط زيادة للسيطرة على نص الملعب».

وأضاف:«حسام حسن مش هيغامر بعناصر جديدة من البداية، لكنه ممكن يغامر حسب ظروف المباراة والنتيجة من خلال التغييرات».

وتطرق يونس للحديث عن المنتخبات المرشحة للقب، قائلًا:«أقوى أربع منتخبات في أمم أفريقيا هم مصر والمغرب والجزائر والسنغال، لكن في الدور الثاني ظهرت شخصية الكاميرون وكوت ديفوار، والتنافس هيبقى شرس جدًا، والنهائي هيكون دموي».

واختتم تصريحاته بالإشادة بعدد من لاعبي المنتخب، حيث قال:«أحيي رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي على تألقهم في دور المجموعات، الشناوي حارس هادي ومش متوتر، وعاجبني جدًا الحالة القتالية لياسر وربيعة».

وأضاف:«البطولات المجمعة محتاجة حارس أساسي واحد، وفي مراكز لازم اللاعب يكون عارف إنه أساسي، وحارس البطولة بالنسبة لي هو محمد الشناوي».

منتخب مصر أخبار الرياضة كأس الأمم الأفريقية منتخب بنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

ترشيحاتنا

إيلون ماسك و ترامب

عشاء مفاجئ بين ترامب وإيلون ماسك: 2026 سيكون عاما مذهلا

ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخص

نيويورك تايمز: ارتفاع قتــ.لى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخصا

أرشيفية

المرصد التونسي لحقوق الانسان: إجراءات مفاجئة على الحدود و المئات في وضعية إنسانية صعبة

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد