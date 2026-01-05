4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية

كشف الإعلامي سيف زاهر عن رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية للفريق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : الزمالك في طريقة إلى الموافقة على رحيل ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، كل واحد فيهم مقابل 2 مليون دولار.. يعني 4 مليون دولار لحل الأزمة المالية في الزمالك من بيع اللاعبين.

وتابع: الأولوية هي دفع المستحقات و التعاقد مع جهاز فني جديد و هناك مدربين أجانب مرشحين للزمالك، الزمالك هيحل أزمة القيد أو لا ده بناء على بيع اللاعبين و توفير السيولة المالية.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفيدرالية الإفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 25 يناير.

وتتواصل المواجهات القوية للفارس الأبيض في البطولة القارية، إذ يلتقي الزمالك والمصري مجددًا في الجولة الرابعة، لكن هذه المرة خارج ملعبه، حيث يحل الزمالك ضيفًا على الفريق البورسعيدي في لقاء الإياب، المقرر له أيضًا الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 1 فبراير.

وبعد الانتهاء من مواجهتي المصري، يخوض الزمالك تحديًا أفريقيًا جديدًا في الجولة الخامسة، عندما يتوجه إلى زامبيا لملاقاة فريق زيسكو يونايتد خارج الديار.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد 8 فبراير، في مواجهة قوية تُقام في أجواء أفريقية صعبة، يسعى خلالها الزمالك إلى حسم التأهل رسميًا إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في الدفاع عن لقبه القاري.