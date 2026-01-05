10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تطورات جديدة داخل نادي الزمالك تتعلق بمستقبل خوان بيزيرا وعدد من ملفات اللاعبين.

وأوضحت سهام صالح أن خوان بيزيرا أبلغ مسؤولي نادي الزمالك، وتحدث بشكل مباشر مع جون إدوارد، مؤكدًا أنه منح الإدارة مهلة 10 أيام فقط للحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي تُقدَّر بنحو 80 ألف دولار، أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري، مهددًا بفسخ عقده في حال عدم السداد، خاصة في ظل امتلاكه عدة عروض خارج مصر.

وأضافت أن بيزيرا أكد من خلال مصدر مقرب منه للبرنامج أنه تحمّل الكثير من الضغوط والأزمات خلال الفترة الماضية، تقديرًا لجماهير الزمالك التي يكنّ لها احترامًا كبيرًا، إلا أن لديه التزامات أسرية وطفلًا، وهو ما يجعله بحاجة للحصول على حقوقه المالية.

كما أشارت إلى وجود جلسة مرتقبة خلال الساعات المقبلة مع اللاعب المغربي بنتايج، لمناقشة عودته من جديد، بشرط حصوله على مستحقاته المتأخرة، والتي تصل إلى 11 مليون جنيه.

