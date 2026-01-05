قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
رياضة

صفحة الزمالك تحتفل بـ 115 سنة علي أنشاء النادي: حكاية لا تنتهي

ميرنا محمود

حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على الاحتفال بالذكرى الـ 115 لإنشاء نادى الزمالك فى ظل الظروف الصعبة التي يشهدها  النادى .

وكتبت صفحة النادى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك   :115 عامًا من المجد والتاريخ... أكثر من قرن من العشق والانتماء.
إرث عريق… وحكاية لا تنتهي.

ويفتتح الزمالك هذه السلسلة من اللقاءات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة مصرية خالصة، حيث يستضيف نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 25 يناير.

وتتواصل المواجهات القوية للفارس الأبيض في البطولة القارية، إذ يلتقي الزمالك والمصري مجددًا في الجولة الرابعة، لكن هذه المرة خارج ملعبه، حيث يحل الزمالك ضيفًا على الفريق البورسعيدي في لقاء الإياب، المقرر له أيضًا الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 1 فبراير.

وبعد الانتهاء من مواجهتي المصري، يخوض الزمالك تحديًا أفريقيًا جديدًا في الجولة الخامسة، عندما يتوجه إلى زامبيا لملاقاة فريق زيسكو يونايتد خارج الديار.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد 8 فبراير، في مواجهة قوية تُقام في أجواء أفريقية صعبة، يسعى خلالها الزمالك إلى حسم التأهل رسميًا إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في الدفاع عن لقبه القاري.

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

لدكتورة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نائبة التنسيقية: على الحكومة تقديم أداء أفضل لإرضاء المواطن

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: نحتاج لحكومة جديدة برؤية واضحة وهي خدمة المواطن المصري

أخبار التوك شو

توك شو| عمرو أديب يجدد التعاقد مع إم بي سي مصر.. تفاصيل أطول استحقاق دستوري للانتخابات

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

