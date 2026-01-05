قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بشير التابعي: حسام حسن صنع أجواءً إيجابية وبنين ستكون اختبارًا صعبًا أمام مصر

حسام حسن
حسام حسن
إسراء أشرف

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن نجح في خلق حالة من الاستقرار والأجواء الإيجابية داخل معسكر الفراعنة، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريق خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «cbc»: «حسام حسن خلق أجواء إيجابية جدًا داخل معسكر منتخب مصر، وأداء المنتخب في بطولات إفريقيا بيزيد من مباراة للتانية».

وأضاف:«حسام حسن اشتغل بشكل واضح مع لاعبي خط الدفاع على التمركز، وكان فيه عدم انسجام بين ياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد، لكنه صحح ده بعودة رامي ربيعة في مباراة جنوب إفريقيا».

وتابع نجم الزمالك السابق:«حسام حسن بقى هادي، وبيسمع وبيستشير، وده انعكس بشكل إيجابي على المنتخب ككل».

وحول مواجهة بنين المقبلة، قال التابعي:«منتخب بنين هيكون أقوى فريق في أمم إفريقيا بكرة قدام منتخب مصر، وأي منتخب بيقدم أداء قوي جدًا لما يواجه الفراعنة».

واختتم التابعي تصريحاته مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا شديدًا من لاعبي منتخب مصر، في ظل صعوبة المباريات الإقصائية وقوة المنافسين.

بشير التابعي حسام حسن منتخب مصر مصر بنين كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

