بشير التابعي: بنين تلعب بلا ضغوط.. والهدف المبكر مفتاح انتصار مصر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن سيدخل مواجهة بنين بحذر شديد، مع السعي في الوقت نفسه لتسجيل هدف مبكر يمنح اللاعبين الثقة والهدوء داخل الملعب.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «cbc»:«حسام حسن في أول تلت ساعة قدام بنين هيسعى لتسجيل هدف، لكن في نفس الوقت هيكون حذر جدًا جدًا».

وأضاف: «منتخب بنين داخل المباراة من غير أي ضغوط، وهيخوض اللقاء بهدف الظهور والشهرة، وده لازم نخلي بالنا منه».

وتابع نجم الزمالك السابق: «لو منتخب مصر قدر يسجل هدف مبكر في بنين، المباراة ممكن تمشي في اتجاه فوز كبير، وبتمنى ده يحصل علشان اللاعيبة تلعب بأريحية ومن غير ضغط».

واختتم التابعي تصريحاته بتوقعه لنتيجة اللقاء، قائلًا: «أتوقع فوز منتخب مصر على بنين بنتيجة هدفين دون مقابل».