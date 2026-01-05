قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يخوض المنتخب المصري مواجهة مرتقبة أمام منتخب بنين اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحمل طابعًا تاريخيًا خاصًا بين المنتخبين.

تفوق مصري واضح في المواجهات المباشرة

تُعد مباراة اليوم هي الخامسة في تاريخ مواجهات مصر وبنين على مستوى جميع المسابقات، حيث سبق أن التقى المنتخبان في أربع مناسبات سابقة. وتميل الكفة بوضوح لصالح الفراعنة، الذين حققوا الفوز في ثلاث مباريات، مقابل تعادل وحيد، دون أن يتعرضوا لأي هزيمة أمام منتخب بنين.

أرقام تهديفية ترجّح كفة الفراعنة

نجح المنتخب المصري خلال مواجهاته السابقة أمام بنين في تسجيل 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط، وهو ما يعكس التفوق الهجومي والدفاعي للفراعنة عبر تاريخ اللقاءات بين الطرفين.

نتائج مواجهات مصر وبنين السابقة

  • 20 يناير 2010: فوز مصر على بنين 2-0 في كأس أمم إفريقيا
  • 19 نوفمبر 2008: فوز مصر 5-1 على بنين في مباراة ودية
  • 4 سبتمبر 2005: فوز مصر 4-1 على بنين في تصفيات أمم إفريقيا
  • 4 يوليو 2004: تعادل مثير 3-3 في تصفيات أمم إفريقيا

مشوار مصر في دور المجموعات

تأهل المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 7 ألقاب، إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. وحقق الفراعنة فوزين مهمين على زيمبابوي (2-1) وجنوب إفريقيا (1-0)، قبل أن يتعادلوا سلبيًا مع أنجولا في لقاء خاضه حسام حسن بالصف الثاني لإراحة العناصر الأساسية.

تأهل بنين وطموح صناعة المفاجأة

من جانبه، تأهل منتخب بنين بقيادة مديره الفني جيرنوت روهر بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، عقب فوز وحيد على بوتسوانا، مقابل خسارتين أمام الكونغو الديمقراطية والسنغال.

مواجهة جديدة بطموحات مختلفة

وتُعد مباراة اليوم هي الثانية بين المنتخبين في تاريخ مشاركاتهما بكأس الأمم الإفريقية، والخامسة إجمالًا، وسط آمال مصرية بمواصلة التفوق، وسعي من بنين لتغيير التاريخ وصناعة مفاجأة مدوية في البطولة.


 

