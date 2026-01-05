ياسر ريان يكشف عن رؤيته لمباراة منتخب مصر وبنين

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام بنين، في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور": ""من الصعب أن يدفع حسام بحسام عبدالمجيد في التشكيل الأساسي للمنتخب وسيستمر ياسر إبراهيم وربيعة في دفاع الفراعنة".



وأضاف: "مباراة مصر وبنين ستكون شبيهة لمواجهة المغرب أمام تنزانيا، وستكون من جانب واحد فقط والمنتخب الوطني سيضغط طوال المواجهة للتسجيل والمنتخب البنيني سيعتمد على الدفاع".

وتابع: "حسام حسن لن يجري أي تغييرات في مركز قلب دفاع المنتخب تحديدًا، وسيعتمد على نفس الأسماء "محمد حمدي وربيعة وياسر وهاني بالإضافة لتواجد حمدي فتحي".

وواصل: "حسام حسن سيعتمد على نفس تشكيل وطريقة لعب المنتخب في دور المجموعات وأتوقع مشاركة زيزو بشكل أساسي".

وشدد: "مصطفى محمد بعيد عن مستواه منذ بداية بطولة كأس الأمم، واللاعب لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه حتى واللاعب لم يستطع إثبات نفسه والدخول ضمن التشكيل الأساسي للفراعنة".

وأكد: "الفوارق بين منتخبات بطولة كأس أمم أفريقيا متقاربة بالكامل، والمغرب لم تقدم مباراة كبيرة وتنزانيا قدمت مباراة قوية رغم الخسارة أمام أسود الأطلس".

واختتم: "هناك منتخبات قد تشعر أنها ضعيفة ولكنها منتخبات بطولات مثل الكاميرون، ومباراته أمام المغرب ستكون قوية للغاية ومن الصعب توقع من سيفوز بها ويخطف بطاقة المربع الذهبي".