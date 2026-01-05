قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
رياضة

ياسر ريان يكشف عن رؤيته لمباراة منتخب مصر وبنين

يمنى عبد الظاهر

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام بنين، في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور": ""من الصعب أن يدفع حسام بحسام عبدالمجيد في التشكيل الأساسي للمنتخب وسيستمر ياسر إبراهيم وربيعة في دفاع الفراعنة".


وأضاف: "مباراة مصر وبنين ستكون شبيهة لمواجهة المغرب أمام تنزانيا، وستكون من جانب واحد فقط والمنتخب الوطني سيضغط طوال المواجهة للتسجيل والمنتخب البنيني سيعتمد على الدفاع".

وتابع: "حسام حسن لن يجري أي تغييرات في مركز قلب دفاع المنتخب تحديدًا، وسيعتمد على نفس الأسماء "محمد حمدي وربيعة وياسر وهاني بالإضافة لتواجد حمدي فتحي".
وواصل: "حسام حسن سيعتمد على نفس تشكيل وطريقة لعب المنتخب في دور المجموعات وأتوقع مشاركة زيزو بشكل أساسي".

وشدد: "مصطفى محمد بعيد عن مستواه منذ بداية بطولة كأس الأمم، واللاعب لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه حتى واللاعب لم يستطع إثبات نفسه والدخول ضمن التشكيل الأساسي للفراعنة".

وأكد: "الفوارق بين منتخبات بطولة كأس أمم أفريقيا متقاربة بالكامل، والمغرب لم تقدم مباراة كبيرة وتنزانيا قدمت مباراة قوية رغم الخسارة أمام أسود الأطلس".

واختتم: "هناك منتخبات قد تشعر أنها ضعيفة ولكنها منتخبات بطولات مثل الكاميرون، ومباراته أمام المغرب ستكون قوية للغاية ومن الصعب توقع من سيفوز بها ويخطف بطاقة المربع الذهبي".

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

مدرب الكاميرون

مدرب الكاميرون: تخطينا جنوب أفريقيا بالروح.. والمغرب المرشح الأوفر حظًا

منتخب مصر

علاء عبده: أداء منتخب مصر في أمم أفريقيا أفضل من المغرب.. وقادرون على تجاوز بنين

حسام حسن

بشير التابعي: حسام حسن صنع أجواءً إيجابية وبنين ستكون اختبارًا صعبًا أمام مصر

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

