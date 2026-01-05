لاعب الأهلي السابق: صلاح كلمة السر أمام بنين

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يمتلك إمكانيات استثنائية تجعله قادرًا على صناعة الفارق وتغيير نتيجة أي مباراة في لحظة، مشيرًا إلى أن وجوده يمنح المنتخب المصري أفضلية كبيرة أمام أي منافس.

وأوضح أبو مسلم، خلال لقاء ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحالة الفنية والبدنية للاعبي منتخب مصر ستكون أفضل خلال مواجهة بنين، بعد قرار المدير الفني حسام حسن بإراحة العناصر الأساسية في لقاء أنجولا بختام دور المجموعات، وهو ما انعكس بالإيجاب على جاهزية الفراعنة قبل دور الـ16.

وأشار لاعب المنتخب السابق إلى أن منتخب بنين لا يمثل مصدر قلق كبير، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية احترام المنافس وعدم الاستهانة به، مؤكدًا أن تسجيل هدف مبكر سيكون عاملًا حاسمًا لتسهيل المباراة وتفادي أي صعوبات محتملة.

وأضاف أبو مسلم أن منتخب بنين سيدخل اللقاء بحالة من الحذر الشديد والترقب أمام منتخب مصر، لافتًا إلى أن الخسارة بالنسبة له لن تتكون مفاجأة بقدر ما تُعتبر نتيجة منطقية، وهو ما قد يدفع لاعبيه للعب بتحفظ دفاعي منذ البداية.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز واستغلال الفرص منذ الدقائق الأولى سيكونان مفتاح العبور لمنتخب مصر نحو الدور التالي، مؤكدًا تخوفه من المنتخبات الصغيرة التي ربما تنصفها المفاجآت أحيانًا بسبب عشوائيتها لعدم وجود هوية حقيقية في اللعب.