مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
رئيس الخدمات البيطرية: نحتاج لسنوات للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة
رياضة

لاعب الأهلي السابق: صلاح كلمة السر أمام بنين

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يمتلك إمكانيات استثنائية تجعله قادرًا على صناعة الفارق وتغيير نتيجة أي مباراة في لحظة، مشيرًا إلى أن وجوده يمنح المنتخب المصري أفضلية كبيرة أمام أي منافس.

وأوضح أبو مسلم، خلال لقاء ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحالة الفنية والبدنية للاعبي منتخب مصر ستكون أفضل خلال مواجهة بنين، بعد قرار المدير الفني حسام حسن بإراحة العناصر الأساسية في لقاء أنجولا بختام دور المجموعات، وهو ما انعكس بالإيجاب على جاهزية الفراعنة قبل دور الـ16.

وأشار لاعب المنتخب السابق إلى أن منتخب بنين لا يمثل مصدر قلق كبير، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية احترام المنافس وعدم الاستهانة به، مؤكدًا أن تسجيل هدف مبكر سيكون عاملًا حاسمًا لتسهيل المباراة وتفادي أي صعوبات محتملة.

وأضاف أبو مسلم أن منتخب بنين سيدخل اللقاء بحالة من الحذر الشديد والترقب أمام منتخب مصر، لافتًا إلى أن الخسارة بالنسبة له لن تتكون مفاجأة بقدر ما تُعتبر نتيجة منطقية، وهو ما قد يدفع لاعبيه للعب بتحفظ دفاعي منذ البداية.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز واستغلال الفرص منذ الدقائق الأولى سيكونان مفتاح العبور لمنتخب مصر نحو الدور التالي، مؤكدًا تخوفه من المنتخبات الصغيرة التي ربما تنصفها المفاجآت أحيانًا بسبب عشوائيتها لعدم وجود هوية حقيقية في اللعب.

أحمد أبو مسلم الأهلي محمد صلاح المنتخب المصري حسام حسن

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

