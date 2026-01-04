قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع
حقيقة زيادة أسعار السجائر.. شعبة الدخان تكشف التفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل وفد الفيفا ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم مستقبلا
وزير خارجية مصر وباكستان يؤكدان أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وإعلاء الحوار
أرقام صادمة| 1.4 مليون حالة عقر خلال 2025 كلفت الدولة 1.7 مليار جنيه علاج.. الصحة تكشف
خطة "اليوم التالي"| تحذيرات من مخطط دولي لإعادة تشكيل غزة ديموجرافيًا.. وخبير يعلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح خارج الملعب كما داخله.. نجم يتقاسم ثروته مع الفقراء| ما القصة؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يتصدر النجم المصري محمد صلاح عناوين وسائل الإعلام العالمية، ليس فقط بسبب الجدل المتواصل حول مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي، بل أيضا بسبب حضوره الإنساني اللافت خارج المستطيل الأخضر، حيث بات اسمه مرتبطا بمبادرات خيرية مؤثرة داخل مصر وخارجها.
 

محمد صلاح نجم عالمي بقلب إنساني

سلطت صحيفة صنداي تايمز البريطانية الضوء على الجانب الإنساني في شخصية محمد صلاح، مشيرة إلى احتلاله المركز الثامن عالميا بين الشخصيات الأكثر اسهاما في الأعمال الخيرية، في إنجاز نادر لنجم كرة قدم لا يزال في أوج مسيرته الاحترافية.

6% من الثروة للأعمال الخيرية

من جانبها، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن محمد صلاح يتبرع بما يقارب 6% من ثروته الشخصية لدعم مبادرات إنسانية متنوعة، كان أبرزها بناء مستشفى ومدرسة في مسقط رأسه قرية نجريج بمحافظة الغربية، في خطوة تعكس ارتباطه العميق بجذوره.

مشروعات تنموية ومساعدات مستمرة

لم تتوقف مساهمات «الفرعون المصري» عند هذا الحد، إذ دعم مشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه بمبلغ يقدر بنحو 383 ألف يورو، إلى جانب تقديم مساعدات شهرية ثابتة للأسر الفقيرة تصل إلى 4 آلاف يورو، ما ساهم في تحسين مستوى المعيشة لعشرات العائلات.

دعم صحي وتعليمي واسع

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، تكفل محمد صلاح بدفع أكثر من مليوني يورو لصالح المعهد القومي للأورام في القاهرة، فضلا عن تمويل منح دراسية لطلاب محتاجين في جامعة كامبريدج، مؤكدًا إيمانه بدور التعليم والصحة في بناء المجتمعات.

كم تبلغ ثروة محمد صلاح؟

يصعب تحديد رقم دقيق لثروة محمد صلاح، إلا أن تقارير ومصادر موثوقة، من بينها Celebrity Net Worth، تقدر ثروته بنهاية عام 2025 بما يتراوح بين 90 و110 ملايين دولار أمريكي، مع احتمالية أن تكون القيمة الفعلية أعلى من ذلك.

رواتب قياسية وعقود إعلانية ضخمة

ويعد صلاح من بين أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتقاضى راتبا أسبوعيا يقارب 400 ألف جنيه إسترليني مع ليفربول، إضافة إلى عقود إعلانية كبرى مع شركات عالمية تدر عليه عوائد مالية ضخمة.

مركز متقدم في قائمة فوربس

ووفقا لمجلة فوربس، يحتل محمد صلاح المركز السابع في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم دخلا على مستوى العالم، بإجمالي دخل سنوي يصل إلى نحو 55 مليون دولار، ما يعكس قيمته الرياضية والتجارية على الساحة الدولية.

بهذه الأرقام والمبادرات، يثبت محمد صلاح أن النجومية الحقيقية لا تُقاس فقط بالأهداف والألقاب، بل بما يقدمه النجم من أثر إيجابي وإنساني يتجاوز حدود الملاعب.

صلاح النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح نادي ليفربول الفرعون المصري المعهد القومي للأورام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

مصابين

إصابة أم و3 صغار بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز بشقتهم فى العبور

محكمة

تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام مقهى باستخدام أنبوبة غاز بقرية الدير بطوخ إلى 11 يناير

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية على اللجان الانتخابية لليوم الثاني في جولة الاعادة

محافظ أسيوط يواصل جولاته على اللجان الانتخابية لليوم الثاني في جولة الإعادة

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد