قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتقام الصديق.. صبي يصور زميله عاريا وينشر الفيديو لاتهامه بالشـ.ـذوذ
انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟
ممداني في حفل التنصيب: لن يواجه الفلسطينيون في نيويورك سياسات الاستبعاد
بعد وفاة نيفين القاضي.. تحذير: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم
عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل
بعد انفصال المشاهير.. كيف يدوم الزواج مدى الحياة؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع
بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق
النقل تحسم الجدل: لا نية لزيادة سعر تذكرة المترو والفكة تتوافر بكميات كافية
النقل تكشف حقيقة زيادة سعر تذكرة المترو من 8 إلي 10 جنيهات| بيان عاجل
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تقييمات لاعبي كرة القدم عن قائمة أكثر 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز فقدوا من قيمتهم السوقية خلال عام 2025، وسط تراجع ملحوظ في تقييمات نجوم بارزين. 

وكان فيل فودين، مهاجم مانشستر سيتي، الأبرز في القائمة، إذ شهدت قيمته أكبر انخفاض بين اللاعبين الحاليين في الدوري، بعد أن انخفضت قيمته من 80 مليون جنيه إسترليني إلى 20 مليون جنيه إسترليني، ما يعني تراجعًا بنحو 60 مليون جنيه إسترليني على مدار هذا العام. 

انخفاض قيمة لاعبي البريميرليج 

جاء في المركز الثاني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي والحائز على جائزة الكرة الذهبية 2024، الذي تراجعت قيمته من 75 مليون جنيه إسترليني إلى 20 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 55 مليون جنيه إسترليني. 

وضمت القائمة أسماء أخرى بارزة، من بينها مارتن أوديغار متوسط ميدان أرسنال الذي انخفضت قيمته من 80 مليون جنيه إسترليني إلى 45 مليون جنيه إسترليني (بتراجع 35 مليونًا)، بالإضافة إلى البرتغالي برناردو سيلفا، الذي انخفضت قيمته من 80 مليون جنيه إسترليني إلى 47 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض 33 مليونًا. 

من بين النجوم الذين تراجعت قيمتهم أيضًا فلوريان فيرتز، مهاجم ليفربول، الذي انخفضت قيمته من 80 مليون جنيه إسترليني إلى 50 مليون جنيه إسترليني (بانخفاض 30 مليونًا)، وكذلك جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام بنفس تراجع القيمة. 

ما موقف محمد صلاح؟

جاء اسم محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن القائمة أيضًا، بعد أن انخفضت قيمته السوقية من 80 مليون جنيه إسترليني إلى 55 مليون جنيه إسترليني، ما يعني فقدانه 25 مليون جنيه إسترليني من قيمته خلال 2025. 

ويشارك في القائمة كذلك بن وايت مدافع أرسنال، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، وغابريال جيسوس مهاجم أرسنال، وجميعهم شهدوا انخفاضًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني تقريبًا. 

ويعكس هذا التراجع تأثيرات متعددة على اللاعبين، من بينها الإصابات، انخفاض المستوى مقارنة بالمواسم السابقة، أو عدم تحقيق نتائج مستقرة في أنديتهم خلال الموسم الحالي. 

ويُعد هذا الانخفاض مؤشرًا على الأداء العام في البريميرليج وطبيعة سوق انتقالات اللاعبين خلال عام 2025، الذي شهد فيه العديد من النجوم تراجعًا في قيمهم المالية. 

أسباب تراجع القيمة السوقية للاعبين 

انخفضت قيمة عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2025 بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في بيانات ترانسفير ماركت الخاصة بتقييمات اللاعبين، وكان لكل حالة أسباب متعددة، أبرزها:

 1. الإصابات المتكررة وتأثيرها على الأداء:

تعد الإصابات من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على القيمة السوقية للاعبين، خصوصًا في الدوريات الكبرى مثل البريميرليج، فالإصابة لا تؤثر فقط على مشاركة اللاعب في المباريات، بل تحد من قدرته على تقديم مستويات ثابتة طوال الموسم، ما يقلل من أهميته في حسابات الأندية والمشترين المحتملين.

2. تراجع المستوى مقارنة بالمواسم السابقة:

الأداء المتراجع هو السبب الأكثر شيوعًا وراء خسارة القيمة السوقية، حتى وإن لم يتعرض اللاعب لإصابات، قد تنخفض تقييماته إذا لم يكن بنفس التأثير الفني أو الإحصائي الذي كان عليه في المواسم السابقة.

3. عدم الاستقرار التكتيكي أو تغير الأدوار داخل الفريق:

التغيرات في منصب اللاعب أو طريقة لعب النادي يمكن أن تقلل من أهميته وتأثيره داخل الملعب، فبعض اللاعبين الذين كانوا في أدوار هجومية بارزة تحولوا إلى أدوار أقل تأثيرًا في صنع اللعب أو تسجيل الأهداف، ما أثر سلبًا على تقييمهم.

4. الركود الجماعي وعدم تحقيق النتائج المطلوبة:

عندما يتراجع أداء الفريق بشكل عام، تتأثر القيمة السوقية للاعبين أيضًا، حتى لو كانوا يقدمون أداءً جيدًا نسبيًا، فالفريق الذي يحقق نتائج متواضعة في الدوري أو بطولات أخرى يُنظر إلى لاعبيه باعتبارهم أقل جذبًا من الفرق المنافسة، وبالتالي تنخفض قيمتهم في السوق.

محمد صلاح القيمة التسويقية لمحمد صلاح الدوري الانجليزي نجوم الدوري الانجليزي القيمة التسويقية لنجوم الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

منحة عيد الميلاد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

ترشيحاتنا

العميد خالد عكاشة

توسيع السيطرة والنفوذ.. خالد عكاشة يكشف سبب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

جانب من اللقاء

موقف طريف بين حاتم صلاح والمخرج معتز التوني..والجمهور يتفاعل

السودان

باحث: الدور الأمريكي هام ورئيسي في وضع حلول للصراع الدائر في السودان

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد