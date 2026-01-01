غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام مقلد

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وليدز يونايتد، مساء اليوم الخميس 1 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من موسم 2025-2026، في لقاء يقام على ملعب أنفيلد مع انطلاق العام الجديد، وسط غياب محمد صلاح لمشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب رفقة منتخب مصر.

ويدخل ليفربول المباراة منتشيًا بسلسلة من النتائج الإيجابية في مختلف البطولات، حيث واصل الفريق عروضه القوية مؤخرًا ونجح في تحقيق فوز مهم على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، ليعزز موقعه داخل المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، معتمدًا على قوته الهجومية الكبيرة وأدائه المميز على أرضه وبين جماهيره.

ليدز يونايتد

في المقابل، يخوض ليدز يونايتد اللقاء بمعنويات جيدة نسبيًا، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر خمس مباريات، وكان آخرها التعادل خارج ملعبه أمام سندرلاند، إلا أن الفريق لا يزال يعاني من بعض المشكلات الدفاعية، خاصة في المباريات التي تقام خارج أرضه، وهو ما قد يمثل تحديًا كبيرًا أمام هجوم ليفربول.

تحقيق نتيجة إيجابية

ورغم صعوبة المهمة، يطمح الجهاز الفني لليدز يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية من ملعب أنفيلد، معولًا على الروح القتالية للاعبين وإمكانية استغلال أي فرصة مبكرة قد تمنح الفريق دفعة معنوية أمام أحد أقوى فرق البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد

وتقام مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد اليوم الخميس 1 يناير 2026 على ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تعليق المعلق أحمد البلوشي، حيث يمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد.

