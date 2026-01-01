قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صحف انجليزية تكشف عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

كشفت بعض الصحف الانجليزية عن  تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح قائد منتخب مصر مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ميرور" أن محمد صلاح يواجه مستقبلاً غامضًا مع ليفربول خاصة عقب التصريحات التي أدلى بها ضد إدارة النادي وأرني سلوت المدير الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة  أن الدوري السعودي هو الوجهة المحتملة  لمحمد صلاح، وأن تصريحاته الحادة مع الصحفيين ضد إدارة ليفربول وأرني سلوت تمهد لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أما موقع "ليفربول دوت كوم" فاكد انه على الرغم أن أزمة محمد صلاح وسلوت لم تنتهي، إلا أن رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يبقى أمراً مستبعداً، لكن النجم المصري قد يرحل الصيف المقبل لاسيما أنها ستكون الفرصة الأخيرة أمام نادي ليفربول لتحقيق الاستفادة المالية.

وأضاف "قد يتألم مشجعو ليفربول من هذا السيناريو، لكن عام 2026 قد يكون العام الذي يودعون فيه أحد أفضل لاعبي ليفربول على مدار التاريخ وهو محمد صلاح".

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر

