إعلامي يكشف ضربة قوية لبيراميدز

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن خطة النادي الأهلي لضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»: «النادي الأهلي يجهز لصفقة يرد بيها على بيراميدز في صفقة حامد حمدان».



وأضاف: «الأهلي يجهز لصفقة للرد بيها على صفقة حامد حمدان، وذلك عن طريق ضم أحد اللاعبين المميزين الأساسيين في نادي بيراميدز والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري».

وأوضح: «الأهلي يخطط لضم أحد اللاعبين الأساسيين من نادي بيراميدز والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم».

كان نادي بيراميدز نجح في حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لمدة 3 سنوات ونصف الموسم.