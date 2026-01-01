قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصنع "سيماف".. إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث
هيئة الدواء المصرية تُطلق كتاب الدواء في مصر.. رحلة عبر الزمن
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يكشف ضربة قوية لبيراميدز

حامد حمدان
حامد حمدان
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن خطة النادي الأهلي لضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»: «النادي الأهلي يجهز لصفقة يرد بيها على بيراميدز في صفقة حامد حمدان».


وأضاف: «الأهلي يجهز لصفقة للرد بيها على صفقة حامد حمدان، وذلك عن طريق ضم أحد اللاعبين المميزين الأساسيين في نادي بيراميدز والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري».

وأوضح: «الأهلي يخطط لضم أحد اللاعبين الأساسيين من نادي بيراميدز والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم».

كان نادي بيراميدز نجح في حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لمدة 3 سنوات ونصف الموسم.

النادي الأهلي بنادي بيراميدز صفقة حامد حمدان الفلسطيني حامد حمدان بتروجت

