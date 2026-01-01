بعد الخروج المهين.. قرار حكومي صادم في منتخب الجابون

قال موقع الجابون 24، أن الحكومة الجابونية قررت حل الجهاز الفني للمنتخب وتعليق نشاط منتخب الجابون إلى أجل غير مسمى بعد الخروج المهين من كأس أمم إفريقيا 2025.

كما قررت الحكومة الجابونية إبعاد اللاعبين برونو إكويلي مانجا وبيير إيميريك أوباميانج عن تمثيل منتخب الجابون خلال الفترة القادمة..



جاء ذلك عقب وداع منتخب الجابون بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب من دور المجموعات.

وخسر منتخب الجابون أمام نظيره كوت ديفوار، بنتيجة 3-2 بالمباراة التي جرت مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبهذه النتيجة، يتصدر كوت ديفوار ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على الكاميرون الوصيف، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.