كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق

أعلن تييري مويوما، المدير الفني لمنتخب الجابون، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة موزمبيق، المقرر إقامتها في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا لكلا المنتخبين.

وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة، حيث يدخل المنتخبان المواجهة تحت ضغط كبير، بعد الخسارة في الجولة الأولى، ما يجعل لقاء اليوم بمثابة فرصة أخيرة لإنعاش آمال التأهل إلى الدور المقبل.

التشكيل الرسمي لمنتخب الجابون



وجاء تشكيل منتخب الجابون على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مبابا

خط الدفاع: أويونو – إيمانويل مانجا – أوباميانج

خط الوسط: بابيكا – كانجا – بوكو – ماريو – إيكومي

خط الهجوم: بوانجا – ندونج

ويقود المنتخب الجابوني نجمه المخضرم بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي، والذي يعول عليه الجهاز الفني بشكل كبير في حسم المواجهة، إلى جانب خبرات ماريو ليمينا لاعب وسط جالطة سراي التركي، في محاولة لاستعادة التوازن الفني بعد بداية متعثرة.

تشكيل منتخب موزمبيق



في المقابل، أعلن الجهاز الفني لمنتخب موزمبيق تشكيله لمواجهة الجابون، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: سيلواني

خط الدفاع: برونو لانجا – بيليمبي – فيصل بنجال – جيني

خط الوسط: رينيلدو – أمادي – ميكسر

خط الهجوم: ويتي – جويما – دي كاليلا

ويعتمد منتخب موزمبيق على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع محاولة استغلال المرتدات السريعة، في ظل الفوارق الفنية التي تصب نظريًا في مصلحة المنتخب الجابوني.

وخسر منتخب الجابون مباراته الأولى أمام الكاميرون بهدف دون رد، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق الفوز اليوم من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل، خاصة مع قوة المنافسة داخل المجموعة.

في المقابل، يسعى منتخب موزمبيق لتغيير تاريخه المتواضع في البطولة، حيث يشارك للمرة السادسة في كأس أمم إفريقيا منذ ظهوره الأول عام 1986، دون أن يحقق أي فوز خلال مشاركاته السابقة، مكتفيًا بتسجيل 8 أهداف فقط في 15 مباراة.