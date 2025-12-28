قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخسارة الثانية على التوالي.. منتخب الجابون يواجه أزمة في أمم أفريقيا

منتخب الجابون
منتخب الجابون
محمد شحتة

تجمد رصيد منتخب الجابون عند صفر نقاط خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، وأصبح مهددا بمغادرة البطولة مبكرا.

منتخب الجابون في أمم أفريقيا

وخسر منتخب الغابون، المباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب موزمبيق، وأصبح موقفه صعبا في منافسات البطولة القارية.

وقد فاز منتخب موزمبيق بنتيجة 3-2 أمام الجابون، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم على ملعب أدرار بأغادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاء تشكيل منتخب الجابون في مباراة اليوم أمام منتخب موزمبيق، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مبابا
خط الدفاع: أويونو – إيمانويل مانجا – أوباميانج
خط الوسط: بابيكا – كانجا – بوكو – ماريو – إيكومي
خط الهجوم: بوانجا – ندونج

وخسر منتخب الجابون مباراته الأولى أمام الكاميرون بهدف دون رد، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق الفوز اليوم من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل، خاصة مع قوة المنافسة داخل المجموعة.

قائمة لاعبي منتخب الجابون

وجاءت قائمة منتخب الجابون، في أمم أفريقيا، كالتالي:

حراسة المرمى: مبابا لويـس ماريوس، نجـوبي ديمبا آنس، بيكالي جونيور
خط الدفاع: أويونو أنطوني، أويونو جيريمي، أوبينج يوهان، إيكومي جاك، أبيندانجوي، إيكويلي مانجا برونو، موكيتو أليكس، كيلا أونفا ميك، دو ماركولينو جوناثان، مبولولا أورييل ميشيل
خط الوسط: ماريو ليمينا، نزيه ساماكي، كانجا جيلور، بوكو إمريك، بوكو أندري، لويلفيو روبين، نادونج إبراهيم
خط الهجوم: أوبامينج، بابيكا شافي، أفيرلانت تيدي، بوامان دينيس، إيسانج ماتولو إديلون، ماليك إفوونا، أوبيندا رويس، جيم ألافيان

