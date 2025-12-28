كأس أمم إفريقيا 2025 .. موزمبيق تتفوق على الجابون 3-2 في مباراة مثيرة

نجح منتخب موزمبيق في حسم المباراة أمام نظيره الجابوني بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وجاءت بداية اللقاء متكافئة بين المنتخبين، مع محاولات حذرة من الطرفين، قبل أن ينجح منتخب موزمبيق في فرض سيطرته تدريجيًا واستغلال أخطاء الدفاع الجابوني.

وافتتح فيصل بنجال التسجيل لصالح منتخب موزمبيق في الدقيقة 37، بعدما استغل هجمة منظمة وأنهى الكرة بنجاح في شباك الجابون، ليمنح فريقه أفضلية مهمة في توقيت حساس من عمر الشوط الأول.

ولم يكتفِ منتخب موزمبيق بالهدف الأول، بل واصل ضغطه الهجومي، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 42، نجح جيني كاتامو في ترجمتها إلى الهدف الثاني، مؤكدًا التفوق الموزمبيقي قبل نهاية الشوط.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، عاد منتخب الجابون إلى أجواء اللقاء، بعدما قلّص الفارق عن طريق نجمه المخضرم بيير إيمريك أوباميانج، الذي سجل هدف فريقه الأول في الوقت بدل الضائع، ليُبقي على آمال الجابون قائمة قبل انطلاق الشوط الثاني.

واصل منتخب موزمبيق سيطرته على مجريات المباراة بعد نهاية الشوط الأول متقدمًا 2-1، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 52 عن طريق ويتنس كيمبو، ليعزز تقدم فريقه ويقربه خطوة كبيرة نحو الفوز.

وحاول منتخب الجابون العودة في اللقاء، ونجح نجمه موسوندا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76، لتزداد الإثارة ويشتعل الصراع حتى الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع الموزمبيقي وتصديات حارس المرمى حالت دون تعديل النتيجة.

بهذا الفوز، يرفع منتخب موزمبيق رصيده إلى ثلاث نقاط في المجموعة، ليواصل المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل، في حين يبقى منتخب الغابون في موقف صعب بعد خسارته للمباراة الثانية على التوالي.

وشهد الشوط الأول تقدم موزمبيق 2-1، بعد أهداف فيصل بنجال وجيني كاتامو، مقابل هدف أوباميانج للغابون، مما جعل المباراة مثيرة منذ البداية، قبل أن يحسم ويتنس كيمبو الفوز لفريقه في الشوط الثاني