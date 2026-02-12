شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو

قال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، إن حركة الإقبال تشهد نشاطًا متزايدًا، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الأسر المصرية لشراء ملابس العيد خلال شهر شعبان، استغلالًا لفترة التخفيضات وتجنبًا لارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم العيد.

توقعات بزيادة حركة البيع والشراء

وتوقع خالد سليمان خلال صباح الخير يا مصر أن يشهد الأوكازيون الشتوي هذا العام مشاركة واسعة من المحلات على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة معدلات الشراء، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتحقيق توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء.

استعداد التجار لطرح التخفيضات

وأوضح أن عدد كبير من أصحاب محلات الملابس الجاهزة أعلنوا عن استعداداتهم للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، من خلال طرح تخفيضات حقيقية على الموديلات الشتوية وتوفير تشكيلة واسعة تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية.

وأكد أن عدد المشاركين يشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الإقبال الكبير على الاستفادة من موسم التخفيضات.