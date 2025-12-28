كأس أمم إفريقيا 2025.. موزمبيق تتقدم على الجابون 2-1 في شوط أول مثير

أنهى منتخب موزمبيق الشوط الأول من مواجهته أمام نظيره الجابوني متقدمًا بنتيجة 2-1، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وجاءت بداية اللقاء متكافئة بين المنتخبين، مع محاولات حذرة من الطرفين، قبل أن ينجح منتخب موزمبيق في فرض سيطرته تدريجيًا واستغلال أخطاء الدفاع الجابوني.

وافتتح فيصل بنجال التسجيل لصالح منتخب موزمبيق في الدقيقة 37، بعدما استغل هجمة منظمة وأنهى الكرة بنجاح في شباك الجابون، ليمنح فريقه أفضلية مهمة في توقيت حساس من عمر الشوط الأول.

ولم يكتفِ منتخب موزمبيق بالهدف الأول، بل واصل ضغطه الهجومي، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 42، نجح جيني كاتامو في ترجمتها إلى الهدف الثاني، مؤكدًا التفوق الموزمبيقي قبل نهاية الشوط.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، عاد منتخب الجابون إلى أجواء اللقاء، بعدما قلّص الفارق عن طريق نجمه المخضرم بيير إيمريك أوباميانج، الذي سجل هدف فريقه الأول في الوقت بدل الضائع، ليُبقي على آمال الجابون قائمة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وتُعد المباراة ذات أهمية قصوى لكلا المنتخبين، في ظل خسارتهما بالجولة الأولى، حيث سقط منتخب الجابون أمام الكاميرون بهدف دون رد، بينما خسر منتخب موزمبيق أمام منافسه في الجولة الافتتاحية، ما يجعل لقاء اليوم بمثابة صراع مباشر على البقاء في سباق التأهل.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة، في ظل حاجة الجابون لتعديل النتيجة، مقابل سعي موزمبيق للحفاظ على تقدمه والخروج بنتيجة تاريخية قد تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

