قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم جنوب شرق بيت لحم
مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجابون يعلن غياب أوباميانج عن مواجهة كوت ديفوار في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

أوباميانج
أوباميانج
إسلام مقلد

أعلن منتخب الجابون رسميًا غياب قائده ونجمه بيير إيمريك أوباميانج عن مواجهة كوت ديفوار، المقررة يوم الأربعاء، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تأكد خروج المنتخب الجابوني من سباق التأهل إلى دور الـ16.

وأوضح منتخب الجابون، في بيان رسمي، أن قرار غياب أوباميانج جاء في إطار الالتزام بالبروتوكول الطبي المتفق عليه بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي مارسيليا الفرنسي، حيث يخضع اللاعب لمتابعة طبية دقيقة تشمل فحوصات سريرية يومية منذ انطلاق البطولة.

إصابة أوباميانج

وأشار البيان إلى أن آخر التقييمات الطبية كشفت عن شعور أوباميانج بانزعاج في الفخذ الأيسر، ظهر في اليوم التالي لمباراة الجابون أمام موزمبيق، وهو ما استدعى إعادة تقييم حالته البدنية بشكل كامل قبل اللقاء الأخير في دور المجموعات.

غياب فرص التأهل

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب أن غياب فرص التأهل إلى الدور التالي لعب دورًا حاسمًا في اتخاذ القرار، حيث تم الاتفاق، بالتنسيق مع نادي مارسيليا، على إعفاء اللاعب من مواجهة كوت ديفوار حفاظًا على سلامته البدنية، خاصة أن المباراة تُعد تحصيل حاصل بعد خروج الجابون رسميًا من المنافسة.

وضع أوباميانج تحت الملاحظة الطبية

وأضاف البيان أن أوباميانج تم وضعه تحت تصرف ناديه لمواصلة برنامج العلاج والمتابعة الطبية، واستكمال الخطة العلاجية التي تم البدء بها خلال تواجده مع المنتخب في البطولة.

وكان أوباميانج قد وصل إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وهو يعاني من إصابة تعرض لها مع مارسيليا قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، وشارك كبديل في المباراة الأولى أمام الكاميرون، قبل أن يظهر أساسيًا في اللقاء الثاني ضد موزمبيق، حيث نجح في تسجيل هدف.

ورغم مشاركة القائد الجابوني، خسر منتخب الجابون مباراتيه في دور المجموعات، ليودع البطولة مبكرًا، ويغيب نجمه الأول عن المواجهة الأخيرة أمام كوت ديفوار، في ختام مشواره القاري.

منتخب الجابون أوباميانج بطولة كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

القبر مرحلة في الطريق.. خالد الجندي يوضح معنى قول الله “حتى زرتم المقابر”

الشيخ خالد الجندي

الموت يأتي غفلة.. خالد الجندي: أغلب من يفارقون الحياة لا يكونون مستعدين

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح أركان التوبة الصادقة | فيديو

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد