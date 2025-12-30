الجابون يعلن غياب أوباميانج عن مواجهة كوت ديفوار في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

أعلن منتخب الجابون رسميًا غياب قائده ونجمه بيير إيمريك أوباميانج عن مواجهة كوت ديفوار، المقررة يوم الأربعاء، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تأكد خروج المنتخب الجابوني من سباق التأهل إلى دور الـ16.

وأوضح منتخب الجابون، في بيان رسمي، أن قرار غياب أوباميانج جاء في إطار الالتزام بالبروتوكول الطبي المتفق عليه بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي مارسيليا الفرنسي، حيث يخضع اللاعب لمتابعة طبية دقيقة تشمل فحوصات سريرية يومية منذ انطلاق البطولة.

إصابة أوباميانج

وأشار البيان إلى أن آخر التقييمات الطبية كشفت عن شعور أوباميانج بانزعاج في الفخذ الأيسر، ظهر في اليوم التالي لمباراة الجابون أمام موزمبيق، وهو ما استدعى إعادة تقييم حالته البدنية بشكل كامل قبل اللقاء الأخير في دور المجموعات.

غياب فرص التأهل

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب أن غياب فرص التأهل إلى الدور التالي لعب دورًا حاسمًا في اتخاذ القرار، حيث تم الاتفاق، بالتنسيق مع نادي مارسيليا، على إعفاء اللاعب من مواجهة كوت ديفوار حفاظًا على سلامته البدنية، خاصة أن المباراة تُعد تحصيل حاصل بعد خروج الجابون رسميًا من المنافسة.

وضع أوباميانج تحت الملاحظة الطبية

وأضاف البيان أن أوباميانج تم وضعه تحت تصرف ناديه لمواصلة برنامج العلاج والمتابعة الطبية، واستكمال الخطة العلاجية التي تم البدء بها خلال تواجده مع المنتخب في البطولة.

وكان أوباميانج قد وصل إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وهو يعاني من إصابة تعرض لها مع مارسيليا قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، وشارك كبديل في المباراة الأولى أمام الكاميرون، قبل أن يظهر أساسيًا في اللقاء الثاني ضد موزمبيق، حيث نجح في تسجيل هدف.

ورغم مشاركة القائد الجابوني، خسر منتخب الجابون مباراتيه في دور المجموعات، ليودع البطولة مبكرًا، ويغيب نجمه الأول عن المواجهة الأخيرة أمام كوت ديفوار، في ختام مشواره القاري.