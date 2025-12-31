كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخبا الجابون وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب «مراكش»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب الجابون الترتيب دون أي نقاط، خلف منتخب موزمبيق الذي يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب الجابون قد ودّع منافسات البطولة رسميًا بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام الكاميرون ثم موزمبيق، ليخوض مواجهة كوت ديفوار دون أي فرص للتأهل.

في المقابل، يحتاج منتخب كوت ديفوار لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16، فيما سيُحسم صدارة المجموعة السادسة بناءً على فارق الأهداف بينه وبين منتخب الكاميرون حال تحقيقهما الفوز في الجولة الختامية.د

وتبقى حسابات التأهل معقدة في حال تعثر كوت ديفوار، إذ يتأهل على حساب موزمبيق في حالة الخسارة أو التعادل، إذا انتهت مواجهة موزمبيق والكاميرون بخسارة أو تعادل موزمبيق، لتساوي الفريقين في عدد النقاط مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح الإيفواري.

أما في حال خسارة كوت ديفوار والكاميرون معًا في الجولة الأخيرة، فإن أحدهما سيضمن التأهل المباشر، بينما ينتظر الآخر موقفه ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، في سيناريو قد يرفع رصيد موزمبيق إلى 6 نقاط، مقابل توقف رصيد كوت ديفوار والكاميرون عند 4 نقاط، ليصبح فارق الأهداف هو الفيصل.