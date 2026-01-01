قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
رياضة

مصر تواجه بنين في ثمن النهائي.. الفراعنة يسعون لاستمرار الحلم الإفريقي

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

على أعتاب مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين يفتح منتخب مصر صفحة جديدة في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 حين يواجه منتخب بنين في لقاء مصيري بدور الـ16 بعد ظهور قوي للفراعنة في دور المجموعات وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة الحلم القاري والاقتراب خطوة جديدة من منصة التتويج.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب بنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

فوزان وتعادل يمنحان مصر صدارة المجموعة

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور ثمن النهائي كأول المنتخبات المتأهلة بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط عقب مشوار مميز في دور المجموعات حيث استهل البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 ثم تغلب على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يختتم مبارياته بالتعادل السلبي أمام أنجولا.

في المقابل، تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة ضمن قائمة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست إذ استهل مشواره بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل ثم حقق الفوز على بوتسوانا بالنتيجة ذاتها قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام السنغال في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة مصر وبنين 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي وسط ترقب جماهيري لمواجهة تحمل طابعا تنافسيا قويا.

قرر حسام حسن إجراء تغيير كامل للتشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي في ختام دور المجموعات، ليعتمد على لاعبين جدد في كافة المراكز.

التشكيل المتوقع لمصر أمام بنين

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل

منتخب مصر منتخب بنين كأس أمم إفريقيا منتخب مصر وبنين

