الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا

فاز منتخب الكاميرون، على نظيره الجابون، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء هدف الكاميرون عن طريق إيتا يونج في الدقيقة 6.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون - كوتو - تولو.

خط الوسط: تشاماديو - لوودر - باليبا - إيبونج - بونجوا.

خط الهجوم: مبيومو - يونج.

وجاء تشكيل منتخب الجابون كالتالي:

حراسة المرمى: مبابا

خط الدفاع: بوكو - مانجا - أويوتو - موسوندا.

خط الوسط: ندونج - إيكومي - أفيرلانت.

خط الهجوم: أوبيندا - بوكوم - بوانجا