كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير

شهد الشوط الأول من مواجهتي الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، أحداثًا مثيرة، وتقلبات واضحة في النتائج؛ بعدما تقدم منتخب الجابون على نظيره كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف.

ونجح المنتخب الجابوني في فرض سيطرته مبكرًا، حيث افتتح جيولور كانجا التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يعزز دينيس بوانجا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 21.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلص منتخب كوت ديفوار الفارق بهدف أحرزه جيان فيليب كراسو في الدقيقة 44، ليعيد الأمل للأفيال قبل الاستراحة.

ويتصدر منتخب الكاميرون جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، يليه منتخب كوت ديفوار برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب موزمبيق، فيما حل منتخب الجابون في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، لتظل حسابات التأهل مفتوحة على مصراعيها مع انطلاق الشوط الثاني.