ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 12 بفوز الهلال وتعادل النصر

واصل فريق النصر تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي أمام نظيره الاتفاق بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر المسابقة.

وشهدت الجولة الـ12 عددًا من المواجهات القوية، واختُتمت مساء الأربعاء بإقامة ثلاث مباريات، كان أبرزها فوز الهلال على الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل مطاردة النصر على صدارة الترتيب.

وبهذه النتائج، رفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما جاء الهلال في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، عقب فوزه الأخير، فيما احتل التعاون المركز الثالث بـ28 نقطة، ليشتعل الصراع على المراكز الأولى مع اقتراب نهاية الدور الأول من المسابقة.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ12: