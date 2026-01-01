قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يستضيف ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية مواجهة منتخب مصر أمام نظيره بنين ضمن منافسات دور ثمن نهائي البطولة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 5 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

وتذاع أحداث المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس ماكس 1” بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة ينتظر أن تشهد ندية وإثارة بين المنتخبين.

وجاءت القنوات المفتوحة صاحبة حقوق بث بطولة كأس أمم أفريقيا على النحو التالي: 
beIN Sports داخل الوطن العربي وشمال أفريقيا - ريسيفر بين سبورت – سهيل سات – يوتلسات.

الأرضية الجزائرية الأولى فى نطاق الجزائر بث أرضي – نايل وعرب سات.

قناة المغربية الرياضية TNT في نطاق المغرب - بث أرضي.

قناة ORTM داخل نطاق مالي - يوتلسات.

Sportitalia في نطاق إيطاليا وبعض دول أوروبا - بث مباشر عبر الإنترنت.

Max Sport 1 في نطاق بلغاريا وبعض دول أوروبا - يوتلسات – °8 درجات غرب.

Sport TV داخل نطاق البرتغال وبعض دول أوروبا - هيسباسات.

Sportdigital Fussball داخل نطاق ألمانيا وبعض دول أوروبا - أسترا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة مصر وبنين مع المتأهل من لقاء متصدر المجموعة السادسة (الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق) ووصيف المجموعة الخامسة (السودان أو بوركينا فاسو) في الدور ربع النهائي من البطولة.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا خلال دور المجموعات، بينما تعادل سلبيًا أمام أنجولا في الجولة الأخيرة ليؤكد جاهزيته لمنافسات الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر بنين كأس أمم إفريقيا القنوات الناقلة جنوب إفريقيا

