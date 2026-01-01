عندي مشاعر إيجابية جدا.. عمرو أديب يعلق على مباراة منتخب مصر وبنين

علق الإعلامي عمرو أديب على مباراة منتخب مصر أمام بنين المقرر لها الأثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على إكس: "‏عندى مشاعر ايجابيه جدا تجاه مباراة مصر وبنين رغم ان اغلب الناس حذره وخايفه، مش عارف ده تفاؤل اهبل ولا احساس حقيقى هنعرف يوم الاتنين، قولوا يارب الناس امالها زادت جدا وشكلنا قوى وحلو كده".

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

ويُواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين في السادسة مساء الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية.

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ثم التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الثالثة ليتصدر المجموعة بجدارة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 7 نقاط.