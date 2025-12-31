من نجم منتخب مصر إلي عنوان للأزمات.. 2025 الأصعب في مسيرة رمضان صبحي

واجه رمضان صبحي نجم بيراميدز عاما مريرا وقد يكون الأسوء على مستوى مشواره الكروي ومختلف عن التوقعات.

منذ انتقال رمضان صبحي من الأهلي لـ بيراميدز عن طريق هيدرسفيلد الإنجليزي في عام 2020 وأصبح طريق العفيجي مليء بالضباب.

ومع بداية عام 2025 ورغم نجاحات بيراميدز بتحقيق الألقاب والبطولات لم يكن لـ رمضان صبحي دورا كبيرا فيها.

دخل رمضان صبحي في سلسلة من الغيابات عن المباريات بسبب الإصابات المتتالية حسبما أعلن بيراميدز في أكثر من مناسبة.

تزوير الامتحانات

لم تنتهى أزمات العفيجي ولكن كانت البداية لدخولها مرحلة الظلام الدامس حيث دخل في أزمة تتعلق بتزويره في الأوراق الرسمية الخاصة بامتحاناته في أحد المعاهد.

ومنذ اللحظة الأولى للأزمة بدأ رمضان صبحي يتراجع عن الظهور تمام في المباريات ومشاركاته خلال بعض الدقائق المعدودة بدون تأثير واضح.

وأثناء سير جلسات المحكمة في قضية التزوير واجه رمضان صبحي إيقاف جديد لمدة 4 سنوات على خلفية قضايا المنشطات بدأت في العام الماضي.

أزمة منشطات رمضان صبحي

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قرر إيقاف رمضان صبحي في 27 مايو 2024 على خلفية إيجابيه عينة المنشطات.

وفي يوليو 2024 تم رفع الإيقاف عن العفيجي قبل دخول المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات في سبتمبر 2024 وتقرر الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقاف اللاعب 4 سنوات.

ودخلت القضية ضمن قضايا المحكمة الرياضية الدولية التي أصدرت قرارها النهائي بإيقاف العفيجي.

عام 2025 لعب خلاله رمضان صبحي مباراة واحده فقط ولمدة 13 دقيقة حتى يصبح الأسوأ في مشوار العفيجي حتى الان