بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
رياضة

من نجم منتخب مصر إلي عنوان للأزمات.. 2025 الأصعب في مسيرة رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبدالله هشام

واجه رمضان صبحي نجم بيراميدز عاما مريرا وقد يكون الأسوء على مستوى مشواره الكروي ومختلف عن التوقعات.

منذ انتقال رمضان صبحي من الأهلي لـ بيراميدز عن طريق هيدرسفيلد الإنجليزي في عام 2020 وأصبح طريق العفيجي مليء بالضباب.

ومع بداية عام 2025 ورغم نجاحات بيراميدز بتحقيق الألقاب والبطولات لم يكن لـ رمضان صبحي دورا كبيرا فيها.

دخل رمضان صبحي في سلسلة من الغيابات عن المباريات بسبب الإصابات المتتالية حسبما أعلن بيراميدز في أكثر من مناسبة.

تزوير الامتحانات

لم تنتهى أزمات العفيجي ولكن كانت البداية لدخولها مرحلة الظلام الدامس حيث دخل في أزمة تتعلق بتزويره في الأوراق الرسمية الخاصة بامتحاناته في أحد المعاهد.

ومنذ اللحظة الأولى للأزمة بدأ رمضان صبحي يتراجع عن الظهور تمام في المباريات ومشاركاته خلال بعض الدقائق المعدودة بدون تأثير واضح.

وأثناء سير جلسات المحكمة في قضية التزوير واجه رمضان صبحي إيقاف جديد لمدة 4 سنوات على خلفية قضايا المنشطات بدأت في العام الماضي.

أزمة منشطات رمضان صبحي

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قرر إيقاف رمضان صبحي في 27 مايو 2024 على خلفية إيجابيه عينة المنشطات.

وفي يوليو 2024 تم رفع الإيقاف عن العفيجي قبل دخول المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات في سبتمبر 2024 وتقرر الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقاف اللاعب 4 سنوات.

ودخلت القضية ضمن قضايا المحكمة الرياضية الدولية التي أصدرت قرارها النهائي بإيقاف العفيجي.

عام 2025 لعب خلاله رمضان صبحي مباراة واحده فقط ولمدة 13 دقيقة حتى يصبح الأسوأ في مشوار العفيجي حتى الان

