الغندور يستعرض طريق منتخب مصر في أمم إفريقيا ويحذر من صعوبة المواجهات

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، مسلطًا الضوء على طريق الفراعنة بداية من دور الـ16 وحتى الأدوار النهائية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة من البطولة لن تشهد أي مواجهات سهلة.

وأوضح الغندور، أن منتخب مصر سيبدأ مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة منتخب بنين في دور الـ16، مشيرًا إلى أن التقليل من قوة المنافس قد يكون خطأً كبيرًا، خاصة في بطولات كبرى مثل كأس أمم إفريقيا التي لا تعترف بالفوارق النظرية.

وأشار إلى أن فوز منتخب مصر في مواجهة بنين قد يضعه أمام أحد المنتخبات القوية في دور الثمانية، سواء بوركينا فاسو أو أحد منتخبي كوت ديفوار أو الكاميرون، في ظل قوة المجموعة التي تضم هذه المنتخبات.

وأضاف أن منتخب بوركينا فاسو ليس خصمًا سهلًا، خاصة وأنه سبق وأن واجه المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، حيث حقق الفراعنة الفوز ذهابًا وتعادلوا خارج أرضهم، ما يعكس صعوبة المواجهات المحتملة في الأدوار المتقدمة.

وتطرق الغندور إلى سيناريو نصف النهائي، موضحًا أن المنافس المحتمل لمنتخب مصر قد يكون أحد منتخبات السنغال أو السودان أو مالي أو تونس، في ظل المواجهات القوية المنتظرة بين هذه المنتخبات، ما يجعل الطريق نحو النهائي بالغ الصعوبة.

كما أشار إلى أن الجهة الأخرى من البطولة تضم منتخبات من العيار الثقيل، أبرزها المغرب ونيجيريا والجزائر والكونغو الديمقراطية، وهو ما يؤكد أن المنافسة ستكون قوية حتى المباراة النهائية.

وتحدث الغندور عن عامل الراحة، موضحًا أن منتخب مصر سيخوض مباراة دور الـ16 بعد فترة راحة جيدة، خاصة أن آخر مواجهة للفريق شهدت إراحة عدد من العناصر الأساسية، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة أفضل لتجهيز اللاعبين بدنيًا.

وأضاف أن المنتخب يضم عددًا من اللاعبين أصحاب الخبرات والأعمار الكبيرة نسبيًا، مثل محمد صلاح ومحمد الشناوي وعدد من لاعبي الخط الخلفي، مؤكدًا أن الراحة الإضافية ستكون عنصرًا مهمًا لدخول مباراة بنين بأفضل حالة بدنية.

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد، أن منتخب بنين يعتمد بشكل كبير على القوة البدنية إلى جانب المهارات الفردية، وقدم مشوارًا قويًا في التصفيات، ما يجعله خصمًا عنيدًا يستوجب أقصى درجات التركيز من منتخب مصر.