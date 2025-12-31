تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو في كاس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - إسلام عيسى .

خط الوسط: عمرو السولية - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد رضا - عمرو قلاوة .

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد هاني - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد - خالد عبد الفتاح - أيمن موكا - محمد عادل - كريم الدبيس - محمد المغربي.