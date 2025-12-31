سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر

يستضيف فريق سيراميكا، اليوم الأربعاء، نظيره فاركو على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويبحث أصحاب الأرض عن انتصار مهم يعيدهم إلى صدارة المنافسة، بعد خسارتهم في المباراتين الماضيتين، ما أثر بشكل كبير على فرصهم في مواصلة مشوار البطولة رغم كونهم حاملين اللقب.

على الجانب الآخر، يدخل فاركو اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيقه الفوز في مبارياته الثلاث السابقة، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور التالي.

ويحتل سيراميكا المركز الأخير بدون نقاط، فيما يتصدر فاركو المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ما يجعل المباراة اختبارًا صعبًا للفريقين في سياق المنافسة على اللقب.