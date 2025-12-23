سيراميكا كليوباترا يتعادل مع أبو قير.. والأشواط الإضافية تحسم المتأهل بكأس مصر

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع منافسه أبو قير للأسمدة سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب " المقاولون العرب" ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وحاول فريق سيراميكا كليوباترا تسجيل هدف لإنهاء المباراة لصالحهم لكن فشلت كافة المحاولات أمام صلابة خط دفاع أبو قير .

وتنتقل المباراة لبوقت الإضافي لحسم صاحب بطاقة التأهل لدور ال16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل - محمد عادل .

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم نيدفيد - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.



يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - إسلام عيسى - إبراهيم محمد - عمرو السولية - أيمن موكا - عمر الجزار - حسين السيد - عمرو قلاوة - محمد المغربي.