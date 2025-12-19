ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

نجح النادي الأهلي، في الفوز علي سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأظهرت الدقائق الأخيرة حالة من السيطرة من جانب الأهلي حيث قام اللاعبون بتمرير الكرات لاستهلاك الوقت خلال الدقائق الأخيرة.

كما شهدت الدقائق الأخيرة حالة من الإثارة بعد احتساب حكم المباراة لركلة جزاء بعد لمسة يد على أشرف داري مدافع النادي الأهلي، ولكن تدخل الفار ألغى قرار الحكم. لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف ويرفع المارد الأحمر رصيده لثلاث نقاط بينما يبقي سيراميكا بدون نقاط.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بتقدم الأهلي بهدف نظيف عن طريق طاهر محمد طاهر، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

جاء الهدف عن طريق عرضية من الجانب الأيمن أحرزها طاهر برأسية متقنة في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وكاد محمد شريف أن يحرز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد انفراده بحارس سيراميكا ولكن سددها في جسد محمد بسام وارتطمت بالعارضة.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- فاركو = 6 نقاط

2- طلائع الجيش = 3 نقاط

3- إنبي = 3 نقاط

4- الأهلي = 3 نقاط

5- المقاولون العرب = بدون نقاط

6- غزل المحلة = بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا = بدون نقاط.