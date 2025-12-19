بطولة كأس الرابطة| الأهلي يتقدم بهدف على سيراميكا كيلوباترا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا، بتقدم الأهلي بهدف نظيف عن طريق طاهر محمد طاهر، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

جاء الهدف عن طريق عرضية من الجانب الأيمن أحرزها طاهر برأسية متقنة في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وكاد محمد شريف أن يحرز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد انفراده بحارس سيراميكا ولكن سددها في جسد محمد بسام وارتطمت بالعارضة.

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف ملعب المقاولون العرب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس الرابطة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم- إلى جانبه- أندية: سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد شكري، أشرف داري، أحمد بيكهام

خط الوسط: كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله

خط الهجوم: جراديشار، محمد شريف

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الأولى.