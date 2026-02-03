واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي

نعت الفنانة نورهان والدتها التي وافتها المنية منذ قليل، معبرة عن بالغ حزنها لفقدانها، ومطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



وأعلنت نورهان أن العزاء سيكون مقتصرًا على الاتصال الهاتفي ، مؤكدة رغبتها في تلقي التعازي عن بُعد.



وكانت الفنانة قد كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة مؤثرة، دعت فيها لوالدتها بالرحمة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع فضله وعفوه، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.



كانت نقابة المهن التمثيلية قد نعت وفاة والدة الفنانة نورهان، التي وافتها المنية، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الفنانة نورهان وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان.



وقدمت نقابة المهن التمثيلية، خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يجعل مثواها الجنة… إنا لله وإنا إليه راجعون.