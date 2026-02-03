مسؤولون إسرائيليون : سنطالب واشنطن بإجبار إيران على التخلي عن اليورانيوم المخصب

أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، يعتزم عقد مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، لبحث تطورات الملف الإيراني.

وأوضح المسؤولان بحسب شبكة “سي إن إن” أن المناقشات ستشهد مشاركة رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيع، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الفريق أول إيال زامير، في إطار تنسيق المواقف بين الجانبين بشأن التعامل مع طهران.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، ستطالب إسرائيل الولايات المتحدة بضمان أن يتضمن أي اتفاق محتمل مع إيران تخلي طهران الكامل عن اليورانيوم المخصب، ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم، إلى جانب فرض قيود صارمة على برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها للجماعات المسلحة الحليفة لها في المنطقة.

وتتوافق هذه المطالب إلى حد كبير مع الشروط المسبقة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول في مفاوضات مع إيران.