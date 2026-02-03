منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية

فاز منتخب مصر للناشئين، مواليد 2009 بقيادة المدير الفني، حسين عبد اللطيف على فريق النصر للتصدير، مواليد 2005 برباعية نظيفة، في المباراة الودية، التي أقيمت على ملعب الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

أحرز أهداف الفراعنة الصغار: عبد العزيز خالد إيفونا ، أحمد بشير ، محمد السيد الديزل ، مازن وائل، وجميعها سجلت في الشوط الثاني.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، خلال المواجهة الودية.

الجدير بالذكر أن المباراة، شهدت تواجد وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف على المنتخب.