توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
رياضة

منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية

حسام الحارتي

فاز منتخب مصر للناشئين، مواليد 2009 بقيادة المدير الفني، حسين عبد اللطيف على فريق النصر للتصدير، مواليد 2005 برباعية نظيفة، في المباراة الودية، التي أقيمت على ملعب الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

أحرز أهداف الفراعنة الصغار: عبد العزيز خالد إيفونا ، أحمد بشير ، محمد السيد الديزل ، مازن وائل، وجميعها سجلت في الشوط الثاني.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، خلال المواجهة الودية.

الجدير بالذكر أن المباراة، شهدت تواجد وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف على المنتخب.

