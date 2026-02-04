وفاة والد الفنانة علا رشدي .. والجنازة ظهر اليوم الأربعاء

أعلنت الفنانة عُلا رشدي، منذ قليل، وفاة والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت عُلا رشدي "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور/ محمد رشدي عبد القادر حسن للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.

موعد ومكان جنازة والد علا رشدي

وعن الجنازة قالت عُلا “صلاة الجنازة اليوم الأربعاء الموافق 4 من فبراير عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عُلا رشدي مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي ودارت الأحداث حول فراولة قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.